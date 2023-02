ON. DE BERTOLDI (FDI) * AUTONOMIA: « È UN VALORE, MA DIVENTA UN PLUSVALORE SE COERENTE CON L’UNITÀ NAZIONALE »

16.26 - sabato 18 febbraio 2023

AUTONOMIA. DE BERTOLDI (FDI): È UN VALORE, SOPRATTUTTO SE COERENTE CON UNITÀ NAZIONALE.

“La giornata trentina dell’autonomia speciale, alla presenza dei rappresentanti delle principali regioni autonome, diventa anche la giornata dell’autonomia allargata alle altre regioni italiane, quell’autonomia differenziata che potrà rappresentare una prospettiva di crescita per la nostra Nazione. Ho ribadito, ringraziando il ministro Calderoli che ha svolto l’intervento introduttivo sulla sua legge, che l’autonomia è un valore, ma diventa un plusvalore quando inserita in modo coerente, compatibile e sinergico con l’unità nazionale.

Non è quindi un caso che sia proprio il governo guidato da Giorgia Meloni, con Fratelli d’Italia quale partito trainante, che fa nascere l’autonomia allargata e differenziata. Solo chi crede davvero nell’unità del Paese è in grado di dare migliori e maggiori competenze ai propri territori. Un ulteriore grande risultato per l’esecutivo anche sulle tematiche territoriali”. Lo dice il deputato trentino di Fratelli d’Italia Andrea de Bertoldi in occasione dell’evento sui cinquant’anni del secondo statuto di autonomia.