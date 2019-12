Squadra Speciale Cobra 11. St 21 Ep 14 – Amore senza respiro. Una ragazza attacca un portavalori per rubarne il contenuto, ma scopre di essersi messa in un guaio più grande di lei. Semir e Paul cominciano quindi ad inseguirla non solo per arrestarla, ma anche per salvarle la vita…

LINK VIDEO