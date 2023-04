ON. CATTOI (LEGA) * GRANDI CARNIVORI: « I “NO“ IDEOLOGICI COME QUELLI DI LAV E WWF NON RISOLVONO LA SITUAZIONE, NON VOGLIAMO ALTRI MORTI »

16.02 - mercoledì 12 aprile 2023

Runner morto: Cattoi (Lega) interviene in aula, condoglianze. Ora impegno legislativo. “Oggi, nel pomeriggio, sarà celebrato il funerale del giovane Andrea Papi, un ragazzo trentino di 26 anni, la cui unica colpa è quella di essersi dedicato ad una corsa vicino casa, nei pressi dei boschi del Trentino, ed è stato purtroppo colpito a morte da un orso. Condoglianze a tutti i parenti e gli amici. È necessaria una riflessione su questo tema: la gestione dei grandi carnivori della fauna selvatica. Un ringraziamento al ministro Pichetto Fratin, subito disponibile nei confronti del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il quale più volte era intervenuto per cercare di sollecitare e, soprattutto, per avere un ok da parte di ISPRA. La quale, del resto, non ha mai risposto. Inaccettabile. La Lega ha depositato in Parlamento già dalla passata legislatura una pdl, ripresentata anche in questa legislatura. Non possiamo lasciare i territori in balia di loro stessi nella gestione dei grandi carnivori. Dobbiamo fare in modo che venga consentita una delega, in modo tale che i presidenti delle singole regioni possano intervenire sulla gestione della fauna selvatica. I no ideologici, come quelli di Lav e wwf, non risolvono la situazione. Non vogliamo mai più altri morti”.

Lo dichiara la deputata della Lega Vanessa Cattoi.