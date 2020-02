USARCI TRENTINO ALTO ADIGE * ASSEMBLEA REGIONALE: « IL 15/2 FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITà SINDACALI, PREVIDENZIALI E FISCALI »

Assemblea Regionale Annuale U.S.A.R.C.I. Trentino Alto Adige. Sabato 15 febbraio 2020. Sala dei Novanta – piano terra presso l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Via Brennero, 182 – 38121 TRENTO. È convocata l’Assemblea Annuale Regionale del Sindacato U.S.A.R.C.I. del Trentino Alto Adige.

Verranno trattati, fra gli altri, anche i seguenti argomenti:

Relazione attività del Sindacato nel 2019;

Novità sindacali, fiscali e previdenziali;

Elezioni Enasarco – aprile 2020.

L’Assemblea regionale dell’U.S.A.R.C.I. è l’unica occasione annuale dei nostri Associati per confrontarsi e aggiornarsi sulle principali novità sindacali, previdenziali e fiscali e come d’abitudine, dopo il saluto delle Autorità invitate ci sarà la possibilità di porre domande e quesiti, di dibattere e di chiarire dubbi o perplessità che si presentano quotidianamente durante lo svolgimento dell’attività di agente di commercio.

Il 2020 sarà un anno importante per l’Enasarco e per gli agenti di commercio. Infatti gli agenti e rappresentanti di commercio sono chiamati tutti a votare in forma telematica per eleggere la nuova Assemblea dei Delegati che rimarrà in carica per il quadriennio 2020-2024. Il voto è importante per mantenere indipendente la gestione dell’Ente e del suo patrimonio e per garantire le future pensioni di tutti gli agenti.

La lista dell’Usarci è:

SOLO AGENTI IN ENASARCO

A norma di Statuto è indetta in prima convocazione alle ore 7,00 e in seconda convocazione alle ore 9,00

*

L’ASSEMBLEA REGIONALE ANNUALE

Ordine del giorno:

Apertura lavori e saluto ai convenuti

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea

Relazione del Presidente Regionale USARCI Guido Romanelli

Saluto ed interventi delle Autorità presenti

Relazione delle attività svolte nel 2019 e progetti per il 2020

Elezioni Enasarco – aprile 2020

Relazione del Presidente del Circolo USARCI Roberto Merz

Relazione dei Revisori dei conti

Dibattito ed interventi

Varie ed eventuali

Aperitivo e Buffet