19 COLLABORATORI PORTALE ONLINE “LO SCARPONE” * CROCI DI VETTA: « SIAMO IN SCIOPERO, PER DICHIARAZIONI PRESIDENTE GENERALE DEL CAI »

14.37 - martedì 27 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

I collaboratori de “Lo Scarpone” in sciopero per le dichiarazioni del Presidente generale del CAI. In quanto collaboratori del portale online del CAI “Lo Scarpone” siamo colpiti da come i due articoli sul significato simbolico delle croci di vetta, pubblicati dal suo curatore Pietro Lacasella, siano stati travisati e decontestualizzati.

Il mondo dei social network e della stampa ha ribaltato il significato delle parole di Lacasella, attribuendo al CAI la volontà di eliminare le croci di vetta. La polemica si è allargata sempre più coinvolgendo persino due ministri della Repubblica, che hanno insistito nel travisamento. La posizione assunta dalla presidenza CAI, che ha di fatto preso le distanze da Lacasella e dal Direttore Editoriale Marco Albino Ferrari (quest’ultimo coinvolto direttamente nella polemica perché partecipe della presentazione di un libro riguardante le croci di vetta a cui gli articoli di Lacasella avevano dato voce), ha amplificato ulteriormente le critiche ingiustificate rivolte loro, spingendoli alle dimissioni.

Siamo stupiti da come la presidenza CAI non abbia difeso chi con passione e professionalità si occupa di raccontare le nostre montagne e la nostra cultura, riportando la discussione nel merito dei reali contenuti degli articoli. Vogliamo manifestare la nostra vicinanza a Pietro Lacasella e Marco Albino Ferrari, chiedendo loro di ritirare le dimissioni e di tornare alla guida della testata.

Auspichiamo altresì una presa di posizione da parte della presidenza CAI in tal senso. Pertanto, finché il CAI non assumerà una posizione chiara e trasparente, libera da ingerenze politiche e travisamenti, e non avrà confermato nei loro ruoli Lacasella e Ferrari, ci asterremo dal produrre nuovi contenuti per le pagine del portale “Lo Scarpone”.

I due articoli a firma di Lacasella:

https://www.loscarpone.cai.it/dettaglio/croci-di-vetta-sbagliato-rimuoverle-anacronistico-istallarne-di-nuove/

https://www.loscarpone.cai.it/dettaglio/croci-di-vetta-qual-%C3%A8-la-posizione-delcai/

La posizione del Presidente Montani, che noi contestiamo:

https://www.cai.it/croci-di-vetta-il-presidente-generale-montani-chiarisce-la-posizione-del-cai/

Firmatari:

Michele Argenta

Giovanni Baccolo

Erica Balduzzi

Chiara Bettega

Simone Bobbio

Irene Borgna

Enrico Camanni

Mattia Carraro

Marta Corrà

Sofia Farina

Melania Lunazzi

Giulia Masiero

Luca Maspes

Giuseppe Mendicino

Roberto Moiola

Denis Perilli

Marco Salvatori

Luca Trevisan

Luigi Torreggiani

Selfie con croce di vetta. Pixabay license