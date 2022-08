CENTROSANTACHIARA.IT * “TEATRO CAPOVOLTO“: « NUOVO APPUNTAMENTO ALL’INSEGNA DELLA COMICITÀ, GARDIN SARÀ SUL PALCO CON “IL SORRISO È UNA CURVA CHE RADDRIZZA TUTTO“ (31/8) »

19.05 - sabato 27 agosto 2022

Il Teatro Capovolto prosegue con la comicità di Lucio Gardin. Il comico trentino sarà sul palco in piazza Battisti con uno spettacolo di cabaret puro dal titolo “Il sorriso è una curva che raddrizza tutto”.

Mercoledì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti (Trento)

Nuovo appuntamento all’insegna della comicità all’interno del Teatro Capovolto del Centro Servizi Culturali S. Chiara. Mercoledì 31 agosto, alle ore 21, sul palco del Teatro Sociale rivolto verso Piazza Cesare Battisti salirà uno tra i comici più amati dal pubblico trentino: LUCIO GARDIN.

Il comico trentino sarà in scena con “Il sorriso è una curva che raddrizza tutto”, uno spettacolo di cabaret puro dove l’artista giocherà col pubblico e lo coinvolgerà su temi diversi senza mai ricorrere alla volgarità: dalle differenze tra baby boomer e millenials, al linguaggio tecnologico, dalle canzoni di montagna, alla satira di costume, dalla parodia di tic e comportamenti della nostra epoca, alla rilettura ironica delle locandine dei giornali. Quella di Gardin è una comicità a 360 gradi, giocata a colpi di battute caustiche e sagaci che coinvolgono il pubblico senza mai offendere.

Lucio Gardin è un comico apprezzato, giornalista, sceneggiatore (anche per Sitcom importanti come Il Mammo e Casa Vianello), attore e regista.

Molti lo conoscono per la striscia quotidiana “Megabait” in onda su Trentino TV o per la sua rubrica domenicale “AvantGardin” sul quotidiano l’Adige, altri per i suoi personaggi nel programma di Lillo & Greg 610 su RAI 2, o per “TIKI TAKA” di Chiambretti su Italia 1. Ma non tutti sanno che Gardin è nel Guinnes World Record per avere battuto il record mondiale di permanenza sul palco: 35 ore di cabaret non stop (record tutt’ora imbattuto). È uno stimato motivAttore aziendale che parla di marketing gestionale usando l’ironia, ed uno dei 49 giornalisti italiani scelti per realizzare il libro “Manteniamoci Forte” (Giacovelli Editore), i cui proventi sono stati interamente devoluti alla ricostruzione della biblioteca di Amatrice. Ogni anno porta negli istituti (medi e superiori) spettacoli su argomenti difficili come anoressia e ludopatia, sempre con grande successo. È stato testimonial per la Polizia Postale nella campagna promozionale per l’uso corretto dei Social. Ha partecipato a due TED X con speeching sulla resilienza dal titolo “elogio al fallimento”.

Ha realizzato un filmato (visione disponibile presso la PAT) per sensibilizzare sulla disparità di genere, ed è stato protagonista di oltre 20 SPOT sulle tv nazionali oltre ad innumerevoli sulle tv regionali. Recentemente è stato premiato dall’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia con il riconoscimento Onore e Merito “Per l’encomiabile attività svolta nel campo artistico, l’elevata professionalità e l’impegno nel perseguimento di scopi sociali e umanitari”.

Info e biglietti

Biglietti disponibili al costo di 10 euro, acquistabili presso la biglietteria del Teatro Sociale e del Teatro Auditorium, e online su www.boxol.it/centrosantachiara