DEDAGROUP * SOLUZIONI AS A SERVICE: « INAUGURATA LA NUOVA SEDE DI CATANIA, ALLA PRESENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA SAMMARTINO »

17.56 - lunedì 9 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Si rafforza il legame con la Sicilia di Dedagroup – polo di aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle Soluzioni As a Service, interlocutore naturale di aziende, istituzioni finanziarie e servizi pubblici nell’evoluzione delle loro strategie IT e digitali – che sul territorio può già contare sulla presenza e sulle competenze di 60 professionisti.

È stata, infatti, inaugurata oggi la nuova sede catanese del Gruppo, che accoglierà i professionisti di Deda Next, società impegnata ad accompagnare la trasformazione della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio. La cerimonia si è svolta alla presenza del Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana, l’Onorevole Luca Sammartino che, accogliendo le risorse che animeranno gli uffici, ha sottolineato: “Migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, in un costante percorso di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, è uno degli obiettivi più sfidanti per questa amministrazione regionale, che concorre a creare le condizioni strutturali necessarie alle nostre aziende per poter competere nel mercato forti di prodotti che non hanno eguali al mondo, e ai cittadini di poter elevare la loro qualità della vita grazie a servizi erogati in maniera puntuale ed efficiente. Per questo il rafforzamento della presenza di Deda Next in Sicilia, con il suo consolidato ruolo di partner delle pubbliche amministrazioni nel percorso di innovazione tecnologica, è una buona notizia, perché rafforza questo processo”.

“Rafforziamo ulteriormente il profondo legame che il nostro Gruppo ha con la Sicilia, terra ricca di storia e di cultura, dove desideriamo portare con ancora più forza il nostro valore, contribuendo concretamente alla digitalizzazione di tutto il territorio, al fianco degli enti e della sanità locale. Un percorso volto al cambiamento che vede Deda Next partner della Pubblica Amministrazione anche nel dare attuazione, con efficienza e velocità, al PNRR per costruire una PA più efficiente, intuitiva, digitale, che abbia al centro le persone” ha commentato Fabio Meloni, CEO di Deda Next. “Da oggi siamo ancora più vicini ai nostri clienti e siamo davvero orgogliosi di far parte di questa comunità e di contribuire al suo progresso”.

I nuovi e moderni uffici di Via A. Sangiuliano 197 sono stati pensati per essere il luogo ideale dove svolgere le attività quotidiane e favorire, grazie alla flessibilità degli ambienti, il networking e la collaborazione tra i professionisti di Deda Next e quelli delle altre realtà del Gruppo, a conferma di quanto il capitale umano sia centrale nella strategia di crescita dell’Azienda. Inoltre, gli spazi sapranno accogliere i nuovi talenti che nel tempo entreranno a far parte di Deda Next per contribuire al suo ulteriore sviluppo e alla trasformazione digitale del territorio siciliano.

In Sicilia, infatti, Deda Next lavora per promuovere un processo di digitalizzazione a 360 gradi, in tutti gli ambiti della Pubblica Amministrazione: Enti Pubblici, PA locale, e sanità territoriale. Opera a livello regionale, sui temi dell’urbanistica e dei procedimenti amministrativi, nell’ambito l’accordo quadro dei servizi applicativi in ottica cloud, lavora al fianco di oltre quaranta Comuni e tre Città Metropolitane, e contribuisce alla trasformazione digitale di quattro delle nove Aziende Sanitarie Provinciali presenti sul territorio.

Da diversi anni, per esempio, Deda Next collabora con il Comune di Catania sul fronte dei servizi online legati al dato territoriale per migliorare la qualità dell’esperienza utente, sui processi di back-office per accrescerne l’efficienza, e nell’ambito degli open data per favorire l’integrazione del sistema informativo territoriale con le banche dati delle altre amministrazioni, sia a livello locale che nazionale. Il percorso di digitalizzazione compiuto, tra l’altro, ha permesso a Catania di collocarsi negli ultimi tre anni tra i Comuni a più elevata maturità digitale all’interno dell’Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo*.

Sempre a livello locale, dal 2018 affianca il Comune di Siracusa in un processo di digitalizzazione che ha migliorato i processi delle aree di ragioneria, demografia e anagrafe e la gestione e dematerializzazione degli atti amministrativi e del protocollo. Quanto realizzato ha permesso di ottimizzare ed efficientare il tempo delle risorse impiegate migliorandone la qualità del lavoro, e di ampliare il numero di servizi online rivolti a cittadini e imprese. Deda Next accompagna il Comune anche nello sviluppo di tutte le misure previste dalla Missione 1 Componente 1 del PNRR: dalla migrazione al cloud, all’interconnessione con le piattaforme nazionali come PagoPA, app Io e il portale di accesso ai servizi online.

Infine, Deda Next è impegnata in Sicilia anche a supporto della trasformazione digitale della Sanità pubblica. È infatti aggiudicataria degli accordi quadro Sanità Digitale 2 e Sanità Digitale 3, ed è quindi coinvolta nell’abilitare l’interoperabilità dei dati sanitari – per migliorare la fruibilità e l’efficacia di servizi come il Centro Unificato di Prenotazione (CUP) e delle piattaforme applicative, dei portali e delle app – e nell’ambito della data governance e dell’evoluzione dei procedimenti amministrativi e contabili.

*L’indagine è stata svolta nel 2023 da FPA per Deda Next.