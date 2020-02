PAT * FONDAZIONE MACH: « MIRCO MARIA FRANCO CATTANI È IL NUOVO PRESIDENTE, LA DECISIONE ASSUNTA OGGI DALLA GIUNTA RIUNITASI IN SEDUTA STRAORDINARIA »

Mirco Maria Franco Cattani nuovo presidente della Fondazione Mach. Integrare capacità manageriali, in particolare nel mondo agricolo, alle competenze tecnico-scientifiche, nell’ambito della riforma della governance della Fondazione Edmund Mach: queste le motivazioni che hanno guidato la Giunta provinciale nella scelta del nuovo presidente della Fem, nella persona di Mirco Maria Franco Cattani.

“La nomina della Giunta – hanno spiegato il presidente della Provincia autonoma di Trento e l’assessore all’agricoltura – , tenuto anche conto dell’azione di ascolto svolta in questa prima fase di Legislatura, è stata fatta tenendo presente l’obiettivo di ripensare la gestione della Fem, che verrà definita in un prossimo disegno di legge. I candidati alla presidenza erano sette. La scelta è caduto su un manager. Nell’ambito di questo disegno di riforma della governance complessiva della Fondazione Mach verranno inoltre contattate persone molto qualificate. La Fem è un fiore all’occhiello del Trentino, con una propria autonomia, una storia che va mantenuta. Bisogna però lavorare per rafforzare il rapporto fra ricerca, formazione e mondo agricolo”.

Un grazie è stato espresso dalla giunta al presidente uscente Andrea Segrè per il lavoro svolto e per la correttezza dei rapporti sviluppati con l’amministrazione provinciale anche in questa nuova fase.

E’ dunque Mirco Maria Franco Cattani, consulente aziendale nell’ambito del marketing, commerciale e della gestione delle risorse umane, già responsabile Sviluppo della Cantina LaVis, il nuovo presidente della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige. La decisione è stata assunta oggi dalla Giunta provinciale riunitasi in seduta straordinaria.

Di origini trentine, nato a Pordenone, classe 1952, Cattani ha svolto attività di consulenza di direzione per numerose società operative in diversi settori merceologici fra cui il Consorzio La Trentina. Ha tenuto vari corsi di comunicazione, marketing e sociologia delle relazioni industriali per conto di aziende ed enti privati.