ON. AMBROSI (FDI) * DELITTO ROVERETO (TN): « CON LE NUOVE MISURE LA SICUREZZA TORNERÀ UNA PRIORITÀ, GRAZIE AL GOVERNO MELONI »

16.26 - mercoledì 9 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“L’immigrazione irregolare e illegale, per troppi anni non gestita, sta producendo gli effetti che vediamo ogni giorno. L’ultimo terribile evento di cronaca viene dalla mia Regione, il Trentino-Alto Adige, dove a Rovereto un clandestino senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per la sua pericolosità, ha ucciso una donna di sessant’anni. Un atto barbaro che ha colpito la nostra comunità e l’Italia intera. Apprendo con soddisfazione la scelta del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di portare a settembre nel prossimo Consiglio dei ministri un pacchetto sicurezza.

Quello della legalità è un tema centrale e molto sentito dai nostri cittadini che hanno il diritto di poter vivere le loro città in assoluta tranquillità e sicurezza. Oltre a un aumento dell’organico e delle dotazioni per le forze dell’ordine, il cuore di questo pacchetto, da quanto si apprende, riguarda le espulsioni dei migranti irregolari: occorre aumentare i Centri per il rimpatrio e velocizzare tutte le procedure di allontanamento. Episodi di violenza e di criminalità sono sempre più frequenti nelle nostre città, anche a causa di una tolleranza eccessiva da parte della sinistra che ha governato il Paese per oltre 10 anni.

La percezione di insicurezza dei nostri cittadini va affrontata e non stigmatizzata. E’ dovere della politica e delle Istituzioni dare loro una risposta affinchè episodi tragici come quello di Rovereto non accadano mai più. Ora, grazie a un governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, la sicurezza e la legalità non saranno più degli slogan vuoti, ma delle priorità da assicurare ai cittadini”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato del Trentino-Alto Adige di Fratelli d’Italia.