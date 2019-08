SKY TG24 * “ IL GIORNO DI CONTE ”: « MARTEDì 20/8 DALLE 14.30 ALLE 20.00 UNO SPECIALE SUI POSSIBILI SCENARI E LE IPOTESI IN CAMPO »

Domani sarà una delle giornate più attese ma anche più incerte nella politica degli ultimi mesi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte farà le sue comunicazioni nell’Aula del Senato e arriveranno le conseguenti prese di posizione dei partiti di maggioranza e opposizione. Conte si dimetterà? Si voterà la mozione di sfiducia? Si concretizzerà l’annunciata crisi di Governo?

Sky TG24 racconterà in diretta questa giornata cruciale con “Il giorno di Conte”, in onda domani, martedì 20 agosto dalle 14.30 alle 20.00, con numerosi ospiti tra commentatori, giornalisti ed esponenti politici. Lo speciale, condotto da Helga Cossu e Fabio Vitale con gli approfondimenti allo SkyWall di Stefania Pinna, seguirà i lavori parlamentari e le reazioni politiche, analizzando i possibili scenari e le ipotesi in campo.