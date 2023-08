ACLI TRENTINE * PREMIO DONNA LAVORO 2023: « LA QUARTA EDIZIONE DEDICATA AL MONDO DEL VINO, PER QUATTRO IMPRENDITRICI 2.000 EURO A TESTA »

16.15 - mercoledì 9 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Premio Donna e Lavoro 2023. Dalla vigna alla cantina: la donna è protagonista. La presentazione del Premio è stata anche l’occasione per rilanciare l’impegno contro la violenza di genere: le ACLI aderiscono alla fiaccolata di questa sera a Rovereto promossa dalle comunità parrocchiali.

La quarta edizione del Premio Donna e Lavoro verrà dedicata quest’anno al mondo del vino. L’iniziativa, è stato spiegato questa mattina dalla responsabile Donatella Lucian, è nata da un’idea del Coordinamento donne delle Acli Trentine in sinergia con l’Arcidiocesi di Trento, dopo una attenta analisi dei bisogni delle donne trentine rispetto al tema lavoro.

Il Premio ha lo scopo di incoraggiare le donne a nuove forme di partecipazione e creazione di buone pratiche lavorative nonché di accrescere la consapevolezza dell’importanza del ruolo femminile nel mondo del lavoro. Hanno collaborato alla stesura del bando l’Associazione regionale “Le donne del vino”, il Consorzio Vini del Trentino e la Fondazione Mach.

I partner sostenitori economici, oltre alle Acli Trentine – Coordinamento Donne e la Diocesi di Trento, sono la Fap Acli, Acli Terra e Pensplan Centrum regionale. Il Premio si avvale inoltre della collaborazione dell’ufficio Svolta, Centro Servizi Volontariato della Provincia autonoma di Trento e del settimanale Vita Trentina per la realizzazione delle stampe e della impaginazione grafica.

La fotografia che rappresenta l’icona di questo premio è stata fornita dal Consorzio Vini del Trentino ed è stata realizzata dal fotografo professionista Romano Magrone.

I criteri di partecipazione al Premio, hanno spiegato questa mattina il Presidente delle Acli trentine Luca Oliver, l’accompagnatore spirituale del movimento don Cristiano Bettega assieme a Donatella Lucian, responsabile del Coordinamento Donne Acli, prevedono che il Premio venga riservato a donne imprenditrici residenti nel territorio trentino che abbiano sviluppato un’attività imprenditoriale nel settore vitivinicolo. In particolare possono presentare domanda le donne imprenditrici titolari di impresa individuale o socie di azienda. Imprese e aziende devono anch’esse avere sede in provincia di Trento.

Le attività, oggetto di candidatura, dovranno collocarsi nei seguenti ambiti di intervento:

DONNA NELLA TRADIZIONE

DONNA CREATIVA

DONNA NELL’IMPRESA FAMILIARE

DONNA CHE VALORIZZA LA RETE SOCIALE

DONNA ATTENTA ALLA SOSTENIBILITÀ DELL’AMBIENTE IN GENERE

Le candidature saranno accettate entro e non oltre il 31 ottobre e dovranno essere inviate all’indirizzo email: premio.donne@aclitrentine.it

Per partecipare al premio è necessario compilare il modulo di candidatura scaricabile ai siti:

www.diocesitn.it

www.aclitrentine.it

Saranno premiate quattro donne imprenditrici del settore vitivinicolo con un assegno di 2.000 euro ciascuna. Inoltre, alle vincitrici, Pensplan Centrum offrirà un contributo del valore di 400 euro valido per aprire o integrare un piano di previdenza complementare.

La cerimonia di premiazione si terrà a fine novembre.

Info e contatti: premio.donne@aclitrentine.it

Il Premio si colloca all’interno di un progetto più generale delle Acli trentine dedicato all’emancipazione della donna nel mondo del lavoro. A tale riguardo il Presidente Luca Oliver ha ricordato come, secondo una previsione del World Economic Forum, di questo passo sarebbero necessari ben 131 anni per raggiungere l’effettiva parità di genere sul nostro pianeta. Nello specifico della situazione italiana, ha aggiunto Oliver, il problema della disparità di genere si caratterizza anche per un consistente divario economico e sociale se pensiamo che, secondo l’indagine promossa da IREF-ACLI, nella fascia di reddito da 0 a 9 mila euro, ovvero nella fascia più povera della società, si raggruppa il 6% della forza lavoro maschile, mentre le donne arrivano addirittura al 19% con un’evidente differenza e penalizzazione per queste ultime.

Don Cristiano Bettega ha rilanciato il valore delle “Donne del vino” per quanto riguarda la costruzione di un’economia più forte dal punto di vista etico ed anche sotto il profilo estetico, essendo le donne delle valide costruttrici di un paesaggio caratterizzato dalla bellezza e dalla gradevolezza di cui beneficiano l’intera società e l’intera economia.

NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Una parte significativa della conferenza stampa di questa mattina è stata riservata alla violenza sulle donne dopo i tragici fatti di cronaca di questi ultimi giorni a Rovereto.

Donatella Lucian ha riportato alcune considerazioni a nome del Coordinamento Donne delle Acli trentine per dire basta alla violenza sulle donne.

“Due donne nel giro di pochi giorni uccise crudelmente – ha affermato Lucian – in situazioni palesemente sottovalutate. Le donne trentine – ha proseguito – hanno bisogno di poter vivere in sicurezza nel loro territorio e di essere tutelate anche da una rete sociale. Bisogna cambiare direzione, creare una cultura del rispetto in quanto la violenza non è solo un problema delle donne, ma riguarda tutti”.

Per questi motivi il Coordinamento Donne e le Acli trentine parteciperanno questa sera alla fiaccolata silenziosa lungo le vie Rovereto promossa dalle parrocchie.

Sull’argomento Luca Oliver ha richiamato la necessità di rilanciare le politiche sociali e di integrazione al fine di evitare di sovraccaricare le forze dell’ordine di compiti che dovrebbero attenere all’organizzazione dei servizi pubblici per la cura e la prevenzione del disagio sociale.