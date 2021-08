ANPI – TRENTINO * BOCENAGO – VAL RENDENA: « PROPOSTA A TUTTO VOLUME DA UN LOCALE PUBBLICO LA CANZONE FASCISTA “ FACCETTA NERA “, NESSUNA AUTORITÀ È INTERVENUTA » (VIDEO)

Sembra quasi impossibile ma è vero che la stupidità, l’ignoranza e la protervia non hanno confini, tanto più in un tempo tanto travagliato come il nostro che meriterebbe ben altri comportamenti.

Ci è stato segnalato – e documentato con una ripresa video – che sabato scorso la serata di Bocenago è stata “allietata” da una esibizione di chiara propaganda fascista con la trasmissione a tutto volume di una delle canzoni più note della criminale avventura fascista in Etiopia. Quel brano “faccetta nera” che è un compendio dei più tristi luoghi comuni costruiti sul pregiudizio razziale e di genere legati alle improbabili gesta coloniali del regime mussoliniano.

Lo – “spettacolo”- diffuso a tutto volume da un locale pubblico affacciato sulla piazza del Comune del piccolo centro della Val Rendena era accompagnato e sostenuto dal vivo dal fiato di un sassofonista tra i fischi e la partecipazione festante dei presenti, senza che esso abbia richiamato sin qui l’attenzione o l’intervento di alcuna autorità.

Al di là del merito dell’accaduto, che richiama comunque espliciti divieti dell’esaltazione e propaganda dell’ideologia fascista, quello che colpisce appare proprio la persistenza ingiustificabile di un retaggio culturale militarista e razzista che fa ancora molta fatica ad uscire dalla testa di qualcuno, ancorato evidentemente a nostalgie di un passato di cui è davvero incomprensibile continuare ad essere nostalgici.

Anche se non va assolutamente sottovalutata la circostanza che questo episodio, apparentemente minore ma non per questo meno significativo ed emblematico, si inserisce in una campagna nazionale di partiti e di movimenti che si richiamano al fascismo tendendo di rivalutare e ridare cittadinanza a fatti e personaggi di quel regime che ha condannato l’Italia ad un ventennio di dittatura e ha portato il nostro Paese alla disfatta del secondo conflitto mondiale.

*

ANPI DEL TRENTINO