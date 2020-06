DEPUTATI TRENTINI LEGA * CONFINE DEL BRENNERO: « SODDISFAZIONE PER LA RIAPERTURA, RITORNO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DOPO TRE MESI »

Fase 3: deputati trentini Lega, soddisfazione per riapertura confine Brennero.

“Salutiamo con soddisfazione la ripresa della piena mobilità tra i territori al confine del Brennero. Dopo l’appello unanime dei governatori dell’Euregio – Fugatti, Kompatscher e Platter – dello scorso 27 maggio e le nostre interrogazioni in Parlamento, abbiamo ottenuto un risultato prezioso e concreto.

Da settimane il Trentino-Alto Adige chiedeva il ritorno della libera circolazione al confine italo-austriaco del Brennero chiuso oltre tre mesi fa.

L’esclusione dell’Italia dalla mappa delle riaperture già avvenute da tempo in Europa era inaccettabile e dannosa. Un altro duro colpo per l’economia del Trentino in particolare per il comparto turistico, del commercio e dell’artigianato, già fortemente provati da questi mesi di emergenza Covid-19. Ora dalla passerella di Villa Pamphilj non ci aspettiamo certo i miracoli da questo governo, ma almeno un minimo di attenzione in più al nostro territorio va doverosamente garantito se l’esecutivo vuole dare davvero un senso concreto alla Fase 3”.

Lo dichiarano i deputati trentini della Lega Vanessa Cattoi, Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto.