RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA ” * TRA GLI OSPITI DI NICOLA PORRO: « GIOVANNI TOTI / CARLO COTTARELLI / GUIDO RASO / MATTEO BASSETTI »

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’economista Carlo Cottarelli saranno ospiti di Nicola Porro nel nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, in onda domani, lunedì 7 dicembre – in prima serata su Retequattro. Tanti i temi al centro del dibattito: dai contraccolpi economici delle restrizioni natalizie all’alto tasso di mortalità per Covid in Italia, fino alle polemiche per le numerose task force a cui ricorre il Governo nella gestione dell’emergenza.

Nel corso della puntata, con l’ex Presidente dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) Guido Raso e con l’infettivologo Matteo Bassetti, ampio spazio sarà dedicato ai piani per la distribuzione dei vaccini anti-Covid, con un reportage dalla Gran Bretagna che sta avviando la somministrazione del vaccino Pfizer/Biontech.

E ancora, un viaggio nei paesini della Bassa Bergamasca dove per molti cittadini sarà impossibile trascorrere il Natale con i parenti più stretti – sebbene abitino a pochi chilometri di distanza – e le testimonianze di tante persone che, colpite dalla crisi economica, si vedono costrette a chiedere aiuto alla Caritas dopo aver perso il lavoro.

Tra gli ospiti anche: la deputata Annagrazia Calabria (FI), il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (Pd), il presidente dell’associazione delle case automobilistiche estere (Unrae) Michele Crisci, Roberto Arditti, Francesco Borgonovo, Daniele Capezzone e Veronica Gentili.