MORANDUZZO (LEGA) * VIDEOINTERVISTA A SINDACO TRENTO: « CI MANCAVA SOLO “IANESELLI MARANZA”, UNA BRUTTA CADUTA DI STILE”

15.20 - mercoledì 2 agosto 2023

Moranduzzo: “Ci mancava solo Ianeselli maranza”. “Mi ha fatto sorridere il video con cui il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha deciso di accettare una collaborazione un po’ insolita dato che si è prestato per un video con Najib Taissir, noto anche come El Maroki, un giovane tiktoker. Questo giovane trentino si dedica a sfatare gli stereotipi attraverso i suoi video pubblicati sui social. Mi ha fatto sorridere, ma vedere il primo cittadino di Trento fare il giovane maranza pur di attirare le simpatie dei ragazzi, arrivando persino ad affermare di essere un maranza lui stesso e non dando, a mio parere, giusto peso sul fatto che spesso alcuni di loro si comportano male mi ha rattristato. Certo lo ammette ma questa è stata una brutta caduta di stile”.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo.