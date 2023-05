CONSIGLIO PAT * PRIMA COMMISSIONE: « APPROVATE LE CANDIDATURE PER, PATRIMONIO DEL TRENTINO – RISCOSSIONI SPA – ITEA – TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT »

10.48 - giovedì 11 maggio 2023

La Prima Commissione consiliare, presieduta da Vanessa Masè, stamane ha approvato (con l’astensione dei commissari Rossi e Marini) un fitto numero di candidature per nomine di competenza del governo provinciale. Si tratta di ruoli nei consigli di amministrazione di Patrimonio del Trentino spa, di Trentino Riscossioni spa, di ITEA spa e di Trentino School of Management. La Commissione ha poi espresso parere positivo unanime sul ddl 149/XVI, promosso da Luca Guglielmi, da una serie di capigruppo consiliari e dal presidente Kaswalder. Il tema è quello del ricambio generazionale che si vuole incentivare nel sistema delle nomine pubbliche in enti e soggetti, come suggerito dal Consiglio provinciale dei giovani. Sono preannunciati due emendamenti al testo che puntano a dare più concretezza alla previsione normativa.