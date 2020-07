PATT – SEGRETERIA PARTITO * CASO BARACETTI: « EVIDENTE L’INADEGUATEZZA DI UNA CLASSE POLITICA CHE IN QUESTO MOMENTO STA GESTENDO LA PROVINCIA DI TRENTO »

PATT: l’unico cambiamento proposto dalla “coalizione del cambiamento” (leggasi Lega) è quello del nome del candidato sindaco.

La coalizione del cambiamento, scusateci il gioco di parole, ma è in continuo cambiamento. Però a cambiare non è il modo di far politica, nemmeno le proposte o le idee; quello che cambia è il candidato sindaco. Baracetti non sarà più il candidato della Lega. Scaricato a due mesi dalle elezioni nell’ultimo (forse), maldestro tentativo di ricompattare una coalizione che dalle dichiarazioni di Carli e Zanetti non sembra volersi ricompattare.

Quello che sembra chiaro a tutti è che la Lega non ha le idee chiare di come gestire una campagna elettorale su una città come Trento. Un dato di fatto che rende ancora più evidente l’inadeguatezza di una classe politica che in questo momento sta gestendo la Provincia di Trento.

Come Autonomisti vogliamo esprimere vicinanza umana a Baracetti per quanto accaduto nelle scorse ore: al di là della sua nota, infatti, appare evidente come sia stato usato e poi scartato.

Di fronte ad una commedia, che prende in giro e offende un’intera città, la nostra proposta non cambia e, anzi, con ancora più determinazione continueremo a sostenere il nostro candidato sindaco Franco Ianeselli.

Il PATT crede che oltre i machiavellici giochi politici esistano ancora i valori e le persone. La nostra campagna elettorale sarà nel segno della buona amministrazione e pronta a valorizzare le persone che hanno avuto il coraggio e la voglia di mettersi in gioco con il nostro partito.

*

Segreteria politica Patt