FDI – GRUPPO COMUNALE / TRENTO * PALAZZO GEREMIA – VIDEOINTERVISTA A SINDACO IANESELLI: « SIPARIETTO FUORI LUOGO, VISTE LE SITUAZIONI DEL LIDO MANAZZON » (VIDEO)

18.20 - martedì 1 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

MESSAGGIO DEL SINDACO AI MARANZA: SIPARIETTO TOTALMENTE FUORI LUOGO, ALLA LUCE DELLE GRAVI SITUAZIONI CHE SI SONO VERIFICATE AL LIDO MANAZZON.

Siamo a dir poco basiti dal recente video apparso sui social network che vede il Sindaco di Trento protagonista di una pseudo intervista nel suo ufficio a Palazzo Geremia, intervista relativa al mondo dei “maranza”, fenomeno nato proprio sui social network, diffuso oramai in tutto il Paese e che vede in genere gruppi di ragazzini importunare passanti, turisti e coetanei per le strade delle città, spesso a suon di estorsioni, minacce e aggressioni. Stride con la realtà dei fatti l’ironia ostentata dal Primo Cittadino che dichiara di passare dei “pomeriggi maranza” al Lido Manazzon.

Ianeselli forse dimentica l’interrogazione discussa in aula solo pochi giorni fa, a cui lui stesso avrebbe dovuto rispondere (come da convocazione del Consiglio Comunale) ma che all’ultimo momento ha “passato” all’Assessore Panetta, presentata dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia e relativa proprio ai gravi episodi che sono avvenuti nelle ultime settimane al lido Manazzon e che hanno visto come protagonisti gruppi di ragazzini, prevalentemente minorenni, in atti di vero e proprio bullismo verso gli avventori e tutto il personale presente.

Atti che in un’occasione hanno richiesto anche l’intervento delle Forze dell’Ordine, come da ammissione dell’Assessore. L’indignazione è davvero tanta per un’ironia due volte fuori luogo, sia per la gravità dei fatti realmente accaduti al Lido Manazzon, sia perché Palazzo Geremia, assieme a Palazzo Thun la casa di tutti i cittadini, non può e non deve trasformarsi nel set di scenette da circo. Auspichiamo dunque che Ianeselli porga delle scuse ufficiali alla cittadinanza per quanto accaduto.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.