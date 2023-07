PAT * ELICOTTERI LAVORO AEREO: PRESIDENTE FUGATTI « AGGIUDICATO IL BANDO, DUE VELIVOLI PER POTENZIARE LA FLOTTA DEL NUCLEO VVF »

15.33 - lunedì 10 luglio 2023

Elicotteri per il lavoro aereo, aggiudicato il bando. I due mezzi andranno a potenziare la flotta del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento e sostituiranno il veicolo a noleggio e il vecchio mezzo di proprietà. È Airbus Helicopter Italia S.r.l l’azienda aggiudicataria dell’appalto per la fornitura di due elicotteri monomotore con allestimento “utility” indetto dalla Provincia lo scorso novembre. Lo ha comunicato l’Agenzia provinciale per gli appalti e i Contratti – Apac, a seguito del giudizio positivo espresso dalla commissione tecnica che ha esaminato la documentazione trasmessa dall’azienda.

Poco più di 7 milioni di euro l’importo di aggiudicazione, che oltre ai due nuovi mezzi prevede anche la fornitura di parti di ricambio a “ora di volo”, stock iniziale di ricambi cellula, avionica, equipaggiamenti e motore, attività addestrativa.

“Potenziamo così una flotta ed un servizio di grande importanza per la comunità trentina – le parole del presidente della Provincia automa di Trento, Maurizio Fugatti -. In questo caso con l’ingresso dei due nuovi veicoli da lavoro areo si garantiscono al Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento due mezzi nuovi, performanti, di proprietà, che saranno di grande aiuto per tutte quelle attività manutentive e di messa in sicurezza del territorio”.

L’azienda, unica ad aver partecipato alla gara avviata da Apac, ha offerto un importo pari ad euro 7.155.650,00, a fronte del valore massimo pagabile di 7.157.250,00 euro previsto dalla gara d’appalto. Oltre ai due nuovi mezzi fornirà anche le pari di ricambio “a ora di volo”, l’assistenza manutentiva e dell’attività, addestramento, così come indicato nei Capitolati prestazionali del bando.

Come previsto dal bando di gara, Airbus ritirerà anche il velivolo di proprietà della Provincia – un Airbus AS350B3 prima versione con circa vent’anni di attività – ed i relativi ricambi a fronte di un corrispettivo pari a 700.000,00 euro in favore della Cassa Antincendi della Provincia autonoma di Trento, finanziatrice dell’appalto.

La consegna dei nuovi mezzi è prevista entro 360 giorni naturali consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, che sarà formalizzato da Apac dopo la verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara.

Foto archivio Pat