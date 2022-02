ABC IRIFOR – TRENTINO * GIORNATA NAZIONALE BRAILLE: « INTITOLAZIONE DELLA STAMPERIA A LUCIA GUDERZO, APPUNTAMENTO A BORGO VALSUGANA LUNEDÌ 21 FEBBRAIO ORE 11.00 »

8.32 - venerdì 18 febbraio 2022

Lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 11.00 presso la sede di Associazione Progresso Ciechi in via Armentera 6/B a Borgo Valsugana.

Intitolazione della stamperia a Lucia Guderzo per la Giornata Nazionale del Braille

Il 21 febbraio si celebra in tutto il Paese la Giornata Nazionale del Braille, il codice a puntini che permette ai disabili visivi di leggere e scrivere e dunque di accedere alla cultura diventandone produttori, consumatori e diffusori.

Il Trentino non sta a guardare. Associazione Progresso Ciechi APC e Cooperativa AbC IRIFOR del Trentino organizzano, insieme alle realtà venete Tiflosystem e Fondazione Lucia Guderzo, una giornata davvero speciale in cui la stamperia di Borgo Valsugana verrà intitolata a Lucia Guderzo, prematuramente scomparsa nel 2011, che ha lasciato una traccia indelebile del proprio operato in favore dell’autonomia e dell’integrazione delle persone con disabilità visiva.

Parteciperanno all’evento le istituzioni provinciali e comunali, il Presidente nazionale dell’Unione ciechi e ipovedenti, Mario Barbuto, il Presidente dell’Unione ciechi europea, Rodolfo Cattani e il critico letterario Giovanni Tesio.

Sarà possibile seguire la diretta dell’evento sul canale Youtube della Cooperativa AbC IRIFOR del Trentino https://www.youtube.com/user/irifordeltrentino.