RAI 3 – “ 1/2 H IN PIù “ * EMERGENZA CORONAVIRUS: « OSPITI ROBERTO SPERANZA, GIUSEPPE IPPOLITO E ILARIA CAPUA »

Emergenza coronavirus L’emergenza “coronavirus” sarà al centro della puntata di “Mezz’ora in più” in onda oggi, domenica 2 febbraio, a partire dalle 14,30 su Rai3.

Ne discuteranno, ospiti di Lucia Annunziata, il ministro della Salute Roberto Speranza, il direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Spallanzani” di Roma Giuseppe Ippolito, la virologa Ilaria Capua, e il giornalista di “Limes” Dario Fabbri.