ROSSATO (LEGA) * CARCERE TRENTO – ATTI DI VIOLENZA: « MASSIMA SOLIDARIETà ALLA POLIZIA PENITENZIARIA DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SPINI DI GARDOLO »

Massima solidarietà agli operatori del Carcere di Spini di Gardolo che hanno subito nella giornata di ieri l’ennesimo atto di violenza da parte di un carcerato. L’ennesimo caso di una situazione difficile gestita con grandissima professionalità da parte degli operatori. In questo momento delicato voglio portare il grazie di tutti noi proprio a loro, gli agenti di polizia penitenziaria, per aver gestito per oltre due mesi una situazione difficile, situazione che li vede affrontare ogni giorno pericoli costanti e affrontare persone che non sempre si rendono conto dei rischi legati al Coronavirus.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere della Lega Salvini Trentino, Katia Rossato.