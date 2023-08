FORZA ITALIA * MANIFESTAZIONE: « CONFERENZA STAMPA A ROMA CON TAJANI, PER PRESENTARE “AZZURRA LIBERTÀ – RITORNO A EVEREST“ (2/8 – 11.30) »

18.02 - martedì 1 agosto 2023

Domani 2 agosto, nel corso di una conferenza stampa prevista alle 11:30, presso la sede nazionale di Forza Italia, il segretario nazionale Antonio Tajani presenterà la prima grande manifestazione di Forza Italia dopo la pausa estiva: “Azzurra Libertà – ritorno a Everest”, che si svolgerà a Gaeta i prossimi 8, 9 e 10 settembre.

Si tratta dell’evento organizzato, negli anni passati, dal vice presidente del Senato Maurizio Gasparri, dedicato ai ragazzi che, con il forte impegno dei giovani azzurri, – dopo la sospensione dovuta al Covid – torna quest’anno nella città del litorale laziale.

Oltre ad Antonio Tajani, parteciperanno anche Maurizio Gasparri e Stefano Benigni, responsabile nazionale di FI Giovani. La manifestazione, che scandisce anche il ritorno all’attività politica dopo la pausa estiva, si svolgerà dal venerdì pomeriggio alla domenica e vedrà impegnati nei vari panel, oltre ai ragazzi del movimento giovanile, dirigenti, amministratori, parlamentari e rappresentanti di Forza Italia al governo. La particolare location che è stata scelta, consentirà, a margine degli incontri in programma (che saranno pubblicati prossimamente), momenti di condivisione.

E’ sempre stato un evento molto caro al Presidente Berlusconi che non ha mai fatto mancare il suo contributo, intervenendo nella giornata conclusiva con il suo saluto. Quest’anno, sarà il primo incontro di carattere nazionale di questa nuova e impegnativa fase e – soprattutto in onore del presidente e fondatore Silvio Berlusconi – ci sarà sicuramente una grande partecipazione. Per accrediti si prega di inviare una email a stampa@forzaitalia.it completa di dati anagrafici, numero di documento e specifica attrezzatura entro e non oltre le ore 10.30 di domani.