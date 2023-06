MINISTERO LAVORO * ALLUVIONE CENTRO-ITALIA, “ ARRIVANO LE INDENNITÀ PER I PRIMI 8.500 LAVORATORI “

18.58 - venerdì 30 giugno 2023

Alluvione nel Centro-Italia, arrivano le indennità per i primi 8.500 lavoratori. Sono state messe in pagamento, oggi, dall’Inps le prime 8500 indennità per i lavoratori colpiti dalle recenti alluvioni in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Più precisamente, i primi a ricevere l’indennità nei primi giorni della prossima settimana saranno 6.000 autonomi e 2.500 dipendenti.

Entro il 10 luglio saranno messe in pagamento anche tutte le altre richieste che hanno superato i controlli. Ne dà notizia l’Inps al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, nel corso di un confronto sull’attuazione delle misure contenute nel Dl Alluvioni.

Rispetto all’apertura delle domande – il 15 giugno – ad oggi sono arrivate all’Istituto nazionale di previdenza sociale 8.000 richieste di indennità “una tantum” da parte degli autonomi e 17.000 domande di cassa integrazione emergenziale per i dipendenti da parte di 1.700 aziende.