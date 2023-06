CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/ SÜDTIROL * INCIDENTE STRADALE VAL DI FASSA: VICEPRESIDENTE GUGLIELMI, « VICINANZA AI VOLONTARI COINVOLTI, AUGURO RAPIDA GUARIGIONE »

18.12 - venerdì 30 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il vicepresidente ladino del Consiglio regionale Luca Guglielmi esprime vicinanza ai volontari coinvolti nell’incidente stradale occorso oggi in valle di Fassa, con un pensiero anche alle famiglie di queste persone: “II pullmino uscito di strada sul passo Sella trasportava dei volontari che si erano messi a disposizione della gara podistica Val di Fassa Running. Per questa sera erano già previste la premiazione e la manifestazione di chiusura dell’importante manifestazione: si terranno comunque, con meno enfasi visto quanto è accaduto. Il volontariato in valle di Fassa è anche questo. Le persone coinvolte nell’incidente stavano allestendo un punto di ristoro per l’ultima tappa della Running: Una dimostrazione – osserva Guglielmi – di quello che significa comunità, di essere fassani. E soprattutto del fare senza chiedere niente in cambio. A tutti loro vanno i miei auguri per una rapida guarigione”.