BARONE (FDI / TN-AA) * GRANDI CARNIVORI: « GRAZIE A FRANCESCA GEROSA PER AVERE COINVOLTO GIOVENTÙ NAZIONALE, NEL TAVOLO PROVINCIALE »

16.17 - venerdì 30 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Ringrazio ed esprimo il plauso dell’intero movimento giovanile di Fratelli d’Italia alla nostra candidata Presidente che, anche questa volta, ha dimostrato visione, competenza e una naturale propensione al dialogo e al confronto che – fatta sistema – diventa il valore aggiunto che porterà alla coalizione e al Trentino. Ringrazio Francesca Gerosa, in particolare, per aver coinvolto Gioventù Nazionale nel Tavolo provinciale per la gestione dei grandi carnivori con il quale questa mattina ha presentato il documento di sintesi delle proposte. Il coinvolgimento del mondo giovanile su un tema così importante palesa non solo la grande attenzione di Francesca ai giovani ma la serena convinzione che questi ultimi abbiano tanto da offrire al Trentino.

Il coinvolgimento giovanile è la rappresentazione plastica della visione del mondo e delle tematiche ambientali della nostra Candidata Presidente: una visione che ci sentiamo di sposare pienamente perché mette al centro la sostenibilità a tutto tondo. Non in un’ottica oltranzista, ma una sostenibilità ambientale che nell’orientare la scelta politica è accostata alla sostenibilità sociale ed economica delle scelte in una visione unitaria in cui la difesa degli ambienti naturali vuol dire anche preservare l’essere umano nella natura in una sorta di rinnovato patto di reciprocità nel rapporto uomo/ambiente.

Non possiamo, quindi, che essere doppiamente soddisfatti sia per il lavoro di altissima qualità svolto insieme alle associazioni e ai tecnici che hanno sposato il progetto – e che ringraziamo per questo – sia perché tutto ciò denota un approccio di Francesca Gerosa al governo del Trentino in cui con le mani lavora al presente e con gli occhi guarda al futuro e alle generazioni che verranno, proiettandosi già alle prospettive che offriremo in Trentino ai nostri ragazzi.

*

Francesco Barone

Presidente Regionale Gioventù Nazionale Tn – AA”