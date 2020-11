RAI RADIO 2 * ” I LUNATICI ” * ALBA PARIETTI, « L’80% DEGLI UOMINI CHE HO AVUTO LA PRIMA VOLTA A LETTO HA FATTO CILECCA PERCHÉ PENSAVANO “HO LA PARIETTI TRA LE MANI” DEVO DIMOSTRARE IL VALORE »

Alba Parietti è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle sei del mattino.

La Parietti ha parlato un po’ di se: “Come sto vivendo questo momento? Cerco di informarmi il più possibile, vivo a Milano, qui la situazione è pesante, ho molti amici medici, molti amici che lavorano negli ospedali, le notizie non sono rassicuranti. E’ allarme rosso, forse è più facile curarsi rispetto a prima, conosciamo di più questo virus, ma sul numero delle persone che vengono infettate poi si arrivano al disastro, bisogna stare attenti, bisogna che si infettino il minor numero di persone possibile. Le strutture sanitarie non sono messe bene, bisogna evitare che arrivino al collasso, ogni gesto che facciamo è responsabilità per la comunità. Bisogna stare attenti, non creare danni al prossimo, tenere altissima la guardia”.

Sul momento che stanno attraversando le donne: “Con il lockdown le donne pagano un prezzo ancora più alto. Sono madri, casalinghe, se un bambino rimane a casa quasi sempre ricade su una donna. A novembre uscirà il mio libro sui narcisisti, il titolo iniziale è ‘La cacciatrice di narcisi’, ne ho incontrati tantissimi, un diluvio universale di narcisi. Ho incontrato pochi uomini che mettessero la vanità in secondo piano rispetto alla loro identità. Ho conosciuto di rado uomini in grado di rinunciare alla loro vanità per un amore. Spesso la vanità negli uomini la fa da padrone. La vanità ferisce e mortifica. E in un narcisista è l’unico motivo di vita, perché i narcisisti non ne hanno altri”.

Ancora sugli uomini: “Nel mio libro racconterò il peccato ma non il peccatore. Se c’è mai stato qualcuno che ha fatto cilecca a livello sessuale con me? Tranne un paio, giuro, tutti! Rassicuro i futuri, se ce ne saranno mai. E soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su se stessi che si caricano di una grossa aspettativa. Comunque, almeno l’ottanta percento degli uomini che sono stati con me hanno fatto cilecca al primo colpo. Non racconto quasi mai i miei fatti personali, soprattutto sessuali, credo che il sesso si faccia e non si racconti. Diciamo che poi si sono molto rifatti nel tempo, ma la prima volta è stata abbastanza complicata per tutti. Ma non perché fossero innamorati, ma perché pensavano ‘ho la Parietti, devo dimostrare il mio valore’. Una volta Sgarbi disse che io sono un monumento nazionale, e che se dovessi rifarmi qualcosa, dovrei chiedere il permesso alle belle arti”.

Sui miliardari che chiedono indietro regali fatti alle fidanzate: “Lo trovo volgare. Già un uomo che ti fa regali tanto costosi, non mi piace. Molti uomini, soprattutto ricchi, pensano che fare regali importanti equivalga a comprarsi le persone. Non solo le donne, ma anche gli amici. Io ho ho mai accettato regali costosi, ho amato solo i regali molto pensati. Evidentemente queste persone hanno un senso di mercificazione dei rapporti”.