ITALEXIT * ELEZIONI – RACCOLTA FIRME: “ IL SEN. PARAGONE A TRENTO IN PIAZZA DUOMO IL 12/8, PUZZER E DONAGGIO A ROVERETO E RIVA GARDA “

12.45 - mercoledì 10 agosto 2022

Prosegue anche in Provincia di Trento la raccolta firme per la presentazione delle lista di «ItalExit» di Gianluigi Paragone alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il senatore e leader di «ItalExit» sarà questo venerdì 12 agosto in Piazza Duomo, a Trento, dalle ore 12.30 alle ore 19.30 per incontrare supporter e simpatizzanti impegnati nella raccolta firme.

Prima di lui, Stefano Puzzer e Andrea Donaggio, i portuali di Trieste noti a livello nazionale per la loro lotta contro il Green Pass, saranno a Rovereto giovedì 11 agosto dalle 14.00 alle 17.00 – via Canestrini angolo Via Dante – e a Riva del Garda dalle 17.00 alle ore 20.00 in Piazza Mimosa (davanti alla «Coop»).

“Italexit per l’Italia è un partito politico nazionale presente anche nella regione Trentino Alto Adige Südtirol. Si appresterà a coprire con i suoi candidati tutti i collegi di Camera e Senato plurinominali ed uninominali ed è al momento impegnata nella raccolta firme. Denuncia la palese latitanza delle istituzioni nel facilitare e aiutare i processi elettorali per una piena e completa attuazione del fondamentale confronto democratico partecipativo in queste elezioni 2022.”

*

Il coordinatore regionale di Italexit per l’Italia

Gabriele Bartoletti