FDI – COMUNE TRENTO * SPARATORIA TORRI MADONNA BIANCA: « ORA SI È AMPIAMENTE PASSATO IL SEGNO, LA CITTÀ NON È IL FAR WEST »

Prendiamo atto con grande preoccupazione di quanto avvenuto poco prima delle 23.00 di lunedì 08 agosto nei pressi della Torre 13 di Madonna Bianca, dove sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco, colpi avvertiti distintamente dalla popolazione in diverse zone della collina est della città.

Una situazione mai accaduta prima e che la dice lunga sullo stato di degrado in cui versa Trento. Fino a qualche anno fa, tali situazioni risultavano inconcepibili per un contesto come quello del nostro comune, ora pare proprio che non vi sia limite al peggio e ogni giorno non sappiamo cosa ci possa riservare.

Alla luce di quanto accaduto a Madonna Bianca, fatto esecrabile che poteva costare la vita anche a qualche ignaro cittadino di passaggio, riteniamo serva una dura presa di posizione dell’Amministrazione Comunale.

Nei prossimi giorni presenteremo un’interrogazione in aula per chiedere conto al Sindaco di quanto accaduto nella serata di lunedì. Riteniamo inoltre doveroso che al netto delle conseguenze penali per gli autori della sparatoria, qualora venissero identificati e risultassero intestatari di un alloggio di edilizia popolare pubblica, il Comune di Trento provveda immediatamente alla revoca dello stesso e si costituisca parte civile in un eventuale processo.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.