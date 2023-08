APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * “KNÖDELFEST“: « DUE GIORNATE TRA LE VIE DEL BORGO DI IMER PER DEGUSTARE CANEDERLI DI TUTTI I TIPI, SALATI O DOLCI (2-3/9) »

09.50 - martedì 29 agosto 2023

È in arrivo il Meraviglioso Autunno, tra eventi enogastronomici e l’apertura prolungata degli impianti fino a inizio ottobre. Ai confermatissimi appuntamenti della Knödelfest di Imer, la Festa delle Brise nel Vanoi e la Gran Festa del Desmontegar si aggiunge una bella novità per gli amanti delle Pale di San Martino.

Un piatto di canederli, delle tagliatelle ai funghi porcini o un tagliere di formaggi del Caseificio di Primiero? E se fossero tutti e tre?! Settembre ai piedi delle Pale di San Martino è ormai da diversi anni sinonimo di gusto. Con la fine della stagione estiva tornano infatti gli appuntamenti con alcuni degli eventi enogastronomici più attesi, come la Knödelfest di Imer, la Festa delle Brise nella Valle del Vanoi e la Gran Festa del Desmontegar di Primiero.

Sabato 2 e domenica 3 settembre torna l’appuntamento con la Knödelfest! Due giornate tra le vie del borgo di Imer per degustare canederli di tutti i tipi, ma anche per partecipare a stage per imparare a prepararli. Non mancheranno intrattenimenti per grandi e bambini, come la fattoria degli animali e la carrozza trainata dai cavalli, l’allegro accompagnamento musicale della musica tirolese e tanto divertimento. Saranno oltre 20 proposte di canederli, salati o dolci, in brodo o asciutti, con la carne, il formaggio o le verdure, vegani o senza glutine, serviti dagli alberghi locali con vini, birre e grappe trentine. Oltre agli assaggi di canederli si potrà imparare a prepararli con lo stage “Come si preparano i Canederli?”. Da non perdere sabato sera l’entusiasmante sfida dei boccali di birra e le divertenti prove in piazza per l’elezione di Miss e Mister Canederlo. Confermatissimi anche in questa edizione 2023 i Knödelfest Tour, due diverse passeggiate con un accompagnatore di media montagna alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli e panoramici nei dintorni di Imèr. Per il programma completo della Knödelfest 2023: https://festadelcanederlo.it/