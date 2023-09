17.35 - domenica 3 settembre 2023

Sondaggio Tecnè: dopo la pausa estiva netto calo per il Governo e per il Centrodestra, in crescita il PD.

Torna a pubblicare Tecnè, dopo un mese di assenza. In questo sondaggio non sono state inserite le variazioni che comunque potete vedere cliccando qui:

https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-tecne-29-luglio/

LINK