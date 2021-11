RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * TRA GLI OSPITI: « GINA LOLLOBRIGIDA – ELISA ISOARDI – MORGAN – MEMO REMIGI »

12:01 - 20/11/2021

Sarà una ampia intervista a Gina Lollobrigida – durante la quale la mitica ‘Lollo’ si racconterà tra carriera, amori e vita privata – ad aprire onda la decima puntata di “Domenica In” condotta da Mara Venier in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, domenica 21 novembre dalle 14.00 su Rai1. In collegamento ci sarà anche il legale della Lollobrigida, l’avvocato Antonio Ingroia.

Memo Remigi, tra i protagonisti di questa edizione di ‘Ballando con le Stelle’ ripercorrerà, invece, alcuni momenti della sua lunga carriera artistica, oltre a cimentarsi insieme a Mara Venier e Pierpaolo Pretelli nel nuovo gioco telefonico, mentre Elisa Isoardi, conduttrice televisiva ed ex concorrente di ‘Ballando con le Stelle’ nel 2020, si racconterà tra carriera, vita privata e progetti futuri.

Morgan, artista e musicista di grande talento, tra i protagonisti più votati della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, oltre a raccontarsi a Mara Venier si esibirà al pianoforte nella originale interpretazione di un grande successo di Sergio Endrigo del 1962 ‘Io che amo solo te’.

Pierpaolo Pretelli, oltre a cantare durante il gioco telefonico, si esibirà nella coreografia di ‘Dirty Dancing’. L’attore Giuseppe Zeno, infine, interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 ‘Blanca’, in onda da lunedì 22 novembre per 6 puntate.