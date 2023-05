SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO SULLA VIA CRESTA DEL PEZOL (ARCO, VALLE DEL SARCA): « CLIMBER 31ENNE VIENE MORSO DA UNA VIPERA, ELITRASPORTATO AL S. CHIARA »

13.47 - sabato 6 maggio 2023

Intervento per un morso di vipera sulla via Cresta del Pezol (Arco, Valle del Sarca). Un climber del 1992 residente a Bolzano è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato morso alla mano da una vipera, mentre stava arrampicando lungo il primo tiro della via Cresta del Pezol sul monte Pezol (Arco, Valle del Sarca). La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 11.20 da parte del suo compagno di cordata.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre sul posto si portavano tre operatori della Stazione Riva del Garda e della Val di Ledro. Il climber, che nel frattempo era sceso per i circa 15 metri che lo separavano dalla base della parete, è stato raggiunto dai soccorritori via terra e dal Tecnico di elisoccorso, calato dall’alto con il verricello, per essere recuperato a bordo dell’elicottero e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.