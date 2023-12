MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO * SCUOLA: VALDITARA, « PROSEGUE IL NOSTRO IMPEGNO, AL VIA IL BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI 587 DIRIGENTI SCOLASTICI »

17.45 - lunedì 18 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Scuola, al via bando per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici. Valditara: “Prosegue nostro impegno per una categoria che svolge una funzione fondamentale nel sistema scolastico”. Nella giornata di domani il Ministero dell’Istruzione e del Merito pubblicherà il bando per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici. Al concorso – che prevede una prova preselettiva, una scritta e una orale, oltre alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati – potrà partecipare il personale docente ed educativo di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni.

I posti disponibili saranno ripartiti tra le regioni tenendo conto delle sedi vacanti nel prossimo triennio. “I dirigenti scolastici – afferma il Ministro Valditara – sono indispensabili per garantire una scuola efficiente, nell’interesse dei nostri studenti, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola. Con queste assunzioni prosegue il nostro impegno per una categoria che svolge una funzione fondamentale nel sistema scolastico”.