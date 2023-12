ITEA SPA * GATTA BIANCHINA: PRESIDENTE CONDINI, « LA SOCIETÀ STA DEFINENDO CON I RIFERIMENTI PROVINCIALI COMPETENTI LE OPPORTUNE MODALITÀ DI GESTIONE »

17.09 - lunedì 18 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In relazione agli articoli apparsi su più testate locali nei giorni scorsi e in riferimento alle note di Enpa e del Nogez Odv del Trentino si precisa che Itea spa non ha in alcun modo formalizzato né comunicato alcuna decisione in merito alla gestione della gatta Bianchina, per la quale la Società sta definendo con i riferimenti provinciali competenti le opportune modalità di gestione.

Gli ispettori di Itea, nella normale e regolare attività di loro competenza di monitoraggio degli stabili, hanno semplicemente evidenziato che sarebbe stato necessario definire una idonea collocazione e la compatibilità con tutte le normative di riferimento e con il Regolamento delle Affittanze.

La Società non è contraria a che i propri inquilini tengano nei propri appartamenti animali d’affezione, nel rispetto del Regolamento delle Affittanze vigente che, per garantire e assicurare anche il decoro e la salubrità degli ambienti e degli spazi comuni, prevede peraltro che sia vietato lasciare cibo per animali e posizionare manufatti atti a dare loro rifugio.

In considerazione del fatto che viene riferito dal Nogez che la gatta Bianchina sembra essere l’unica superstite di una colonia felina censita – informazione che tuttora stiamo verificando con le competenti istituzioni -, troveremo sicuramente anche una modalità di gestire la gatta nel rispetto delle normative vigenti in materia. La Società assicura, come sempre, la massima disponibilità, compatibilmente con le norme di gestione dei propri edifici, nel definire le opportune modalità di gestione della gatta, intrattenendo i necessari rapporti con il responsabile dell’animale ed il Comune di Trento, con l’intento di contemperare la salvaguardia della salute, il benessere abitativo, con la tutela degli animali.

*

arch. Michele Condini

Presidente di Itea Spa