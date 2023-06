MASSIMO BESSONE * AMMINISTRATIVE ALTO ADIGE: « SE VITTORIO SGARBI VUOLE CANDIDARE NELLA NOSTRA PROVINCIA SCELGA LA LEGA! »

15.50 - sabato 24 giugno 2023

Se Vittorio Sgarbi vuole candidare in Alto Adige, che scelga la Lega!

Da tempo so, ne avevamo parlato qualche mese fa al telefono, dell’intenzione del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi di voler candidare alle elezioni provinciali del prossimo ottobre.

Se veramente ne ha l’intenzione non lo faccia, disperdendo voti, con partiti piccoli e poco conosciuti in Alto Adige, che si candidi con la Lega al fianco del partito italiano di governo.

Perché non prendere in considerazione questa sua intenzione?!

Se Matteo Salvini, il Federale del partito e il direttivo provinciale approveranno la scelta, il professor Sgarbi potrà portare la sua esperienza e le sue capacità all’interno del nostro partito e, perché no, dell’amministrazione provinciale.

Io ho un buon rapporto d’amicizia con Vittorio Sgarbi e non nascondo che scendere in campo al suo fianco, ovviamente mai in un partito che non sia la Lega, mi piacerebbe molto e sarebbe uno stimolo per il gruppo per poter crescere.

La cosa più importante è che qualsiasi sia la candidatura fa fatta solo se può portare beneficio ai cittadini.

Presto sentirò Vittorio e, se ne avrà realmente l’intenzione e se nel partito vi sarà condivisione, la cosa non potrà che concretizzarsi.

Massimo Bessone

Assessore Provinciale Alto Adige – Südtirol

Consigliere Provinciale e Regionale

Militante Lega Salvini Alto Adige – Südtirol

Segretario Lega Valli Isarco, Pusteria, Gardena e Badia