PAT * PREDAZZO – STADIO DEL SALTO: FUGATTI E GEROSA, « STRUTTURA ALL’AVANGUARDIA PER LE OLIMPIADI 2026, ADATTA ALLE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI »

17.57 - venerdì 29 dicembre 2023

Stadio del salto a Predazzo: la gara per completare la riqualificazione. Fugatti e Gerosa: “Struttura all’avanguardia per le Olimpiadi 2026 e non solo”. Sul portale Apac anche la direzione lavori dei due lotti Pubblicata dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti la gara per affidare l’appalto integrato (progetto esecutivo e lavori) relativo al secondo lotto dell’intervento di adeguamento dello stadio del salto “Giuseppe Dal Ben” di Predazzo.

Il bando ha un valore complessivo di 5.905.135,41 euro e riguarda la realizzazione del sistema di risalita per gli atleti e il rifacimento dell’impianto di innevamento programmato. Assieme al primo lotto da 16,8 milioni di euro, riferito ai due trampolini e le rispettive strutture di servizio e aggiudicato alla cordata formata dalle imprese Edilvanzo S.r.l. di Cavalese, Elettroteam S.r.l. di Predaia (Trento) e MO.CA.M S.r.l. di Bienno (Brescia), consente di completare la riqualificazione dell’impianto che ospiterà le competizioni del salto con gli sci durante le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026 in Trentino.

Contestualmente, Apac ha pubblicato il bando (base d’asta pari a 1.123.543,27 euro) per assegnare la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per entrambi i lotti, che consentirà di avere un unico punto di riferimento tecnico per l’intera riqualificazione.

“Al termine dei cantieri la val di Fiemme e tutto il Trentino potranno contare su uno stadio per il salto dello sci all’avanguardia sotto tutti gli aspetti, pronto per essere la sede ideale delle più importanti competizioni e confermando la relazione vincente tra sport e territorio” afferma il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

Per la Vicepresidente e assessore provinciale allo sport Francesca Gerosa, “la struttura sarà un fiore all’occhiello nella già importante dotazione degli impianti sportivi in Trentino”. “Una sede – prosegue – adatta alle competizioni internazionali, ma anche un impianto per far consolidare, anche dopo l’appuntamento del 2026, il radicamento di questa disciplina sul territorio e la crescita dei giovani atleti”.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO DEL SALTO G. DAL BEN IN LOC. STALIMEN A PREDAZZO – UMAF 2” (REALIZZAZIONE ASCENSORE INCLINATO E RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI INNEVAMENTO TECNICO PROGRAMMATO)

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Predazzo – località Stalimen (TN)

Termine di esecuzione:

– il progetto esecutivo deve essere redatto entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;

– il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 110 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Importo complessivo di appalto: 5.905.135,41 euro.

Scadenza termine presentazione offerte: 6 febbraio 2024

Prima seduta di gara: 8 febbraio 2024

RUP: ing. Marco Gelmini