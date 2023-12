PAT * CAVALESE – TONINA IN VISITA AL CENTRO VACCINALE: « RITENIAMO IMPORTANTI MOMENTI COME QUESTO, PER GARANTIRE UN SERVIZIO AI CITTADINI »

15.57 - venerdì 29 dicembre 2023

Oggi la visita dell’assessore Tonina al Centro vaccinale di Cavalese.Buona l’affluenza dei cittadini nell’open day per i vaccini contro Covid e influenza. Open day vaccinale oggi nei centri Apss del territorio. L’assessore provinciale alla salute Mario Tonina ha voluto ringraziare tutti gli operatori sanitari che hanno dato la loro disponibilità anche in questa seconda giornata di libero accesso alla cittadinanza e si è recato personalmente in visita all’hub di Cavalese.

“Riteniamo importanti momenti come questo, innanzi tutto per garantire un servizio ai cittadini, in una fase diversa rispetto agli anni in cui il Covid ha creato non pochi problemi e la perdita di tante vite umane. Oggi la situazione è fortunatamente cambiata, ma crediamo che la vaccinazione rappresenti la possibilità di far fronte ad un problema che esiste ancora, soprattutto per le persone anziane e fragili. Comunque tutti i cittadini che vogliono beneficiare della vaccinazione sono stati messi in condizione di poterlo fare in tutto il Trentino. La mia presenza qui vuole essere un ringraziamento agli operatori, al responsabile del Centro dottor Tramontina e al Comune di Cavalese, che ha messo a disposizione questi spazi. Abbiamo riscontrato risultati molto importanti nella prima giornata e anche oggi qui l’affluenza è stata positiva”, ha detto l’assessore.

“Ci riteniamo soddisfatti della presenza dei cittadini, considerata anche la prossimità con le festività. Le vaccinazioni sono tutte importanti, in particolar modo per le nostre zone di montagna quella contro la zecca e, per la popolazione non più giovane, quelle contro il fuoco di Sant’Antonio e il pneumococco, ha aggiunto Matteo Tramontina, dirigente medico d’igiene pubblica e responsabile del centro vaccinale di Cavalese.

“Grazie alla collaborazione con la Provincia e con l’Azienda Sanitaria, come Comune abbiamo voluto rinnovare la convenzione attraverso Sagis, la Società di Amministrazione e Gestione degli Impianti Sportivi e Culturali di Cavalese, per il centro vaccinale, che ha dato tanto nel periodo della pandemia e che ancora sta dando tanto per tutta la popolazione di Fiemme, Fassa e Cembra”, ha detto il sindaco di Cavalese Sergio Finato ,esprimendo un ringraziamento all’assessore Tonina e al direttore generale di Apss Antonio Ferro.