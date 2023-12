PAT * CICLOVIA DEL GARDA: FUGATTI, « “BYPASS“, UN ACCESSO AL LAGO PIÙ SICURO E FUNZIONALE IN LINEA CON LA CRESCITA DEL CICLOTURISMO »

14.20 - venerdì 29 dicembre 2023

Ciclovia del Garda, il nuovo collegamento con la pista dell’Adige. Per il presidente Fugatti “un accesso al lago più sicuro e funzionale in linea con la crescita del cicloturismo”. Assegnati i lavori per il “bypass ciclabile” tra Nago e Torbole.

Sono stati aggiudicati con procedura di gara ad invito, curata da Apac, i lavori di realizzazione del nuovo “bypass ciclabile” tra Nago e Torbole, uno dei tratti della Ciclovia del Garda nella parte trentina. Assegnatario dell’appalto, del valore complessivo di 2.701.081,87 euro, è risultato l’impresa MORELLI srl con sede a Pergine Valsugana (Trento). “Il tracciato – afferma il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – permetterà di unire la ciclabile della valle dell’Adige con la Ciclovia dei Laghi lungo il Sarca. Di fatto una nuova ‘porta di accesso’ al lago di Garda, un percorso in sede propria, sicuro e molto più funzionale rispetto all’attuale percorso che attraversa il centro storico di Torbole ed è in comune con le auto. Un’opera quindi che faciliterà la mobilità sostenibile, in linea anche con la crescita del cicloturismo diretto al nostro territorio lungo l’asse Nord Europa-Brennero-pianura”.

Il progetto dell’unità funzionale 19 della Ciclovia del Garda prevede la creazione di un collegamento con elevati standard di sicurezza e qualità tra Torbole e Nago, utilizzando in gran parte la viabilità secondaria esistente, già di fatto utilizzata per lo spostamento escursionistico e cicloturistico con mountain bike.

L’intero progetto si sviluppa in sede propria, con una larghezza di 3,00 metri più le banchine laterali. Per l’attraversamento sicuro della SS240 scendendo in direzione di Torbole, il progetto prevede all’altezza del bar “Sesto Grado” un nuovo sottopasso ciclopedonale in roccia che sbucherà a valle, lungo il lato ovest del tornante, cosiddetto “curva parabolica”.

L’opera è finanziata con fondi del PNRR – Missione 2 – Componente 2 – Rafforzamento della mobilità ciclistica.

L’appalto assegnato riguarda il lotto 2 dell’unità funzionale 19 che corrisponde alla realizzazione del nuovo percorso. È in previsione e già aggiudicato il lotto 1 (ditta Rigon Costruzioni di Rovereto), del valore di circa 26mila euro, per la posa di una barriera protettiva a monte del percorso nei pressi del tornante al “Sesto Grado”.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA C-66 CICLOVIA DEL GARDA U.F. 19 TRATTO TORBOLE – NAGO (EUROVELO 7) – LOTTO 2

Luogo esecuzione dei lavori: Comuni di Nago-Torbole e Arco (TN);

Termine di esecuzione dei lavori: 358 giorni naturali consecutivi;

Importo complessivo di appalto: 2.701.081,87 euro.

Aggiudicazione: in esito alla seconda seduta di gara i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’impresa MORELLI s.r.l. con sede a Pergine Valsugana (TN), con un ribasso percentuale pari a 8,369% sull’importo a base di gara, per un importo complessivo pari a Euro 2.484.255,13.

RUP: ing. Mario Monaco

Progettista: ing. Mattia Morghen del Servizio Opere Stradali e Ferroviarie