COMUNE BORGO LARES (TN) * FUNERALI VALERIA ARTINI: « LA CERIMONIA FUNEBRE DOMANI MARTEDÌ 1 DICEMBRE ALLE 14.30, INGRESSO CONTINGENTATO / IN DIRETTA STREAMING YOUTUBE »

Martedì 1 dicembre 2020 ad ore 14.30 nella chiesa di Zuclo è prevista la cerimonia funebre per VALERIA ARTINI, tragicamente scomparsa sabato scorso a soli 16 anni di età.

Al fine di permettere ai tanti amici e conoscenti di partecipare all’estremo saluto a VALERIA, in questo momento di forte tensione per la pandemia da COVID-19, l’Amministrazione comunale di Borgo Lares – in accordo con la famiglia – ha organizzato la possibilità di seguire la cerimonia funebre collegandosi al seguente link :

Precisiamo che l’accesso alla chiesa e agli spazi limitrofi – serviti da impianto di diffusione – sarà CONTINGENTATO.

Si raccomanda, comunque, a chi seguirà la cerimonia dal vivo, di attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento emanate per l’emergenza COVID-19, in particolar modo USO di MASCHERINE e DISTANZIAMENTO.