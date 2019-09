ASSEMBLEA ANTIRAZZISTA TRENTO * “ FRIDAYS FOR FUTURE “: « RIVENDICHIAMO IL DIRITTO DI MANIFESTARE ANCHE IN CENTRO STORICO »

Aderiamo alla manifestazione di Fridays For Future. Rivendichiamo il diritto di manifestare anche in Centro Storico.

Apprendiamo da Fridays For Future Trento e dalla stampa locale che il questore Garramone, ha dovuto – dopo un immediato e deciso comunicato di Fridays For Future Trento – ritirare il divieto di entrare in centro storico alla manifestazione che si terrà venerdì 27 settembre, iniziativa che per la terza volta in poco meno di un anno vedrà una moltitudine di studenti e studentesse scendere nelle strade di mezzo mondo per la giustizia climatica.

Il Dolomiti riporta anche che il questore avrebbe ammesso l’errore, ma la “pezza” utilizzata ci pare peggio della goffaggine messa in campo nel decretare chi può attraversare o meno il centro storico: “abbiamo preso atto – dice Garramone al cronista – di ciò che ci è stato comunicato e riscontrando che la manifestazione non ha carattere di protesta, contro qualcosa o contro qualcuno, abbiamo deciso di non adottare nessun provvedimento”.

Convinti che il “salotto buono” della città non possa diventare un luogo concesso solo ai grandi eventi e al passeggio dei turisti, ricordiamo che Garramone anche a luglio vietò e fece occupare militarmente gli imbocchi del centro storico per non far attraversare la Passeggiata solidale diretta alla residenza Fersina dell’Assemblea Antirazzista di Trento.

Dopo la passeggiata denunciammo “la massiccia presenza di agenti e camionette delle forze dell’ordine” sottolineando come “fin dalla partenza in piazza Dante erano presenti agenti in antisommossa e numerosi mezzi che durante tutta la Passeggiata ci hanno letteralmente accompagnato aprendo e chiudendo il corteo”.

Siamo ben felici perciò di sapere che finalmente è caduto il tabù su piazza Duomo e ringraziamo Fridays For Future Trento per non aver desistito nel far valere il proprio diritto a manifestare in tutta la città e di aver correttamente ribadito come la libertà di manifestare non possa essere limitata arbitrariamente in base a pregiudizi totalmente infondati.

Domani in piazza ci uniremo a voi, perché per noi difendere i diritti dei migranti e costruire una società più equa e accogliente, cammina di pari passo a lottare per cambiare un sistema economico iniquo e predatorio, uno dei principali motivi che determina le migrazioni odierne.