PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL SPORT 2019: « “IL FENOMENO, I FENOMENI” DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2019, IL 10 SETTEMBRE A MILANO LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA »

Il fenomeno, i fenomeni”, il tema della seconda edizione dal 10 al 13 ottobre 2019. Festival dello Sport: il 10 settembre a Milano la presentazione del programma.

Si avvicina l’appuntamento con la seconda edizione del Festival dello Sport, in programma dal 10 al 13 ottobre prossimi a Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e dal Trentino. Martedì 10 settembre a Milano, alle ore 11.00, presso la Sala Buzzati in via Balzan 3, sarà presentato ufficialmente il programma in una conferenza stampa, con la partecipazione di importanti ospiti del mondo dello sport.

Interverranno anche l’assessore allo sport e turismo della provincia autonoma di Trento Roberto Failoni, il sindaco di Trento Alessandro Andreatta, il presidente di RCS MediaGroup Urbano Cairo, il direttore de La Gazzetta dello Sport Andrea Monti, il Ceo di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il vicedirettore vicario del quotidiano sportivo e direttore scientifico del Festival Gianni Valenti e il direttore generale RCS Pubblicità Raimondo Zanaboni.

Sarà l’occasione per svelare i grandi nomi del Festival dello Sport 2019, che avrà come titolo “Il fenomeno, i fenomeni”, due sostantivi che fanno sognare perché vengono assegnati solitamente a personaggi straordinari del mondo dello sport, uomini e donne fuori dal comune e quasi irraggiungibili nella loro grandezza.