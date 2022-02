REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * MINORANZE LINGUISTICHE: VALLAZZA, « APPROVATI I FINANZIAMENTI, FONDAMENTALI PER GLI ISTITUTI CULTURALI »

18:51 - 2/02/2022

La Giunta regionale ha approvato nella seduta odierna, su proposta dell‘Assessore alle minoranze linguistiche Manfred Vallazza, i finanziamenti annui a favore degli istituti culturali ladini „Micurá de Rü“ e „Majon de Fascegn“, dell’Istituto cimbro, dell’Istituto culturale mocheno e del „Comun General de Fascia“.

La Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol sostiene infatti enti, associazioni e istituti operanti per la tutela e la promozione dei gruppi linguistici minoritari.

L’istituto culturale ladino „Micurá de Rü“ rappresenta il principale punto di riferimento per la lingua e cultura ladina in Alto Adige.

“Il sostegno finanziario è fondamentale affinché gli istituti culturali possano svolgere la propria attività nell’interesse delle minoranze, attività che contribuisce in maniera sostanziale alla convivenza sociale e alla ricchezza culturale – afferma l’assessore Manfred Vallazza – Lingua e cultura sono aspetti basilari della nostra regione e devono essere tutelate”.

La tutela delle minoranze linguistiche trova il suo fondamento nell’autonomia, che ha come obiettivi primari il mantenimento delle specificità etniche e la promozione dello sviluppo culturale ed economico.

La Giunta regionale si propone di valorizzare integralmente la cultura dei gruppi linguistici minoritari insediati nel territorio, portando avanti la collaborazione tra le Province. Gli enti locali e gli istituti culturali perseguono quale scopo prioritario quello di preservare la lingua e cultura delle minoranze.

“La Regione ritiene importante sostenere le attività degli istituti culturali delle varie minoranze linguistiche, che svolgono un ruolo decisivo per lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazioni”, conclude Vallazza.

Le Province autonome di Trento e Bolzano sono in prima linea nella tutela delle minoranze e rappresentano un esempio da seguire per quanto riguarda il riconoscimento e la promozione delle minoranze linguistiche e della diversità culturale all’interno dei rispettivi territori.

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE SPRACHMINDERHEITEN IN DER REGION

Trento Die Regionalregierung hat in der heutigen Sitzung, auf Vorschlag des Regionalassessors für Sprachminderheiten Manfred Vallazza, die jährlichen Finanzierungen des ladinischen Kulturinstituts „Micurá de Rü“, des ladinischen Kulturinstituts „Majon de Fascegn“, des „Kulturinstitut Lusérn“, des „Bersntoler Kulturinstitut“, sowie des „Comun General de Fascia“ genehmigt.

Die Region Trentino – Südtirol unterstützt Einrichtungen, Vereine und Institute, die sich mit dem Schutz und der Förderung der Sprachgruppen und Minderheitensprachen befassen.

Das ladinische Kulturinstitut „Micurá de Rü“ bildet den wichtigsten Bezugspunkt der ladinischen Sprache und Kultur in Südtirol.

„Die finanzielle Förderung ist wesentlich, damit Kulturinstitute arbeiten können. Aktivität in Minderheitenbelange ist wichtig für das gesellschaftliche Zusammenleben und für die Kultur. Die Sprache und Kultur ist für unser Gebiet bedeutsam und muss geschützt werden“, meint Regionalassessor Manfred Vallazza.

Grundlage für den Schutz der Sprachminderheiten bildet die Autonomie. Die primären Ziele der Autonomie sind der Erhalt der ethnischen Eigenart und die Förderung der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung.

Die Regionalregierung sieht eine umfassende Aufwertung der Kultur der kleineren in der Region ansässigen Sprachminderheiten vor. Die Zusammenarbeit zwischen den Provinzen wird vorangetrieben. Die örtlichen Körperschaften und Kulturinstitute setzen sich vor allem für die Pflege der Sprache und Kultur der Minderheiten ein.

„Die Region legt viel Wert auf die Unterstützung der Tätigkeiten von Kulturinstitute der Sprachminderheiten, da diese eine entscheidende Rolle für die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Bevölkerung darstellen“, betont Vallazza.