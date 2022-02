SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * MARMOLADA: « DUE ALPINISTI DI VERONA IN DIFFICOLTÀ A 3.000 METRI A PUNTA PENIA, CON L’ELICOTTERO RECUPERATI ILLESI »

7:44 - 14/02/2022

Intervento in Marmolada

Si è concluso intorno alle 18.30 di ieri un intervento per il recupero di due alpinisti in difficoltà sulla Marmolada. I due – un uomo del 1987 di Negrar (VR) e una donna del 1992 di Verona – sono stati recuperati dall’elisoccorso dopo che avevano perso l’orientamento mentre stavano progredendo in salita verso Punta Penia dalla parete nord della Marmolada. Hanno quindi chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 per chiedere aiuto poco prima delle 15. Guidati al telefono dal Tecnico di centrale operativa verso la via normale per il rientro, non sono comunque riusciti a trovare la traccia.

Considerata l’ora tarda e le temperature basse, intorno alle 17 è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero, in assetto idoneo al volo notturno, è volato fino in piazzola a Canazei, dove ha imbarcato un operatore della Stazione Alta Fassa, per poi salire in quota, quando già cominciava a fare buio. Dopo una ricerca dall’alto, i due alpinisti sono stati individuati in una zona impervia di roccia, neve e ghiaccio a circa 3.000 metri di quota.

Il Tecnico di Elisoccorso è stato calato con il verricello poco distante e li ha raggiunto scalando per una trentina di metri con piccozza e ramponi. I due, che nel frattempo avevano attrezzato una sosta per mettersi in sicurezza, erano illesi ma infreddoliti. Sono stati recuperati a bordo dell’elicottero con il verricello e riportati a valle in sicurezza.

Foto: archivio Pat