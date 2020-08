SAVOI (LEGA) * SUSSIDI COVID: « LA SVP NON SCHERZA E COMUNICA CHE SCHULER NON SARà PIù IN GIUNTA A BOLZANO, IO CHIEDO LE DIMISSIONI DI OLIVI DALLA CARICA DI VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO PAT »

(Fonte: Whatsapp ad Opinione) – La Svp non scherza con i bonus Covid. Il partito sudtirolese ha infatti comunicato che Arnold Schuler non sarà più Vicepresidente della Giunta provinciale di Bolzano. E che Helmut Tauber (sempre Svp) non sarà più Questore in Ufficio di Presidenza della Regione Trentino Alto Adige.

La Lega del Trentino ha già sospeso -in attesa di chiarimenti- il consigliere Ivano Job.

Il Pd del Trentino tace sulla vicenda relativa ai sussidi ottenuti da Alessandro Olivi, consigliere e vicepresidente del Consiglio Provinciale. Caro Pd: avete chiesto -assieme ad altri della minoranza- le dimissioni del Presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, peraltro respinte dall’Aula consiliare.

Come Presidente della Lega io chiedo le dimissioni da Vicepresidente del Consiglio di Alessandro Olivi. Ha preso i soldi per i sussidi Covid. In modo inopportuno ed eticamente sbagliato. Olivi, si dimetta invece di fare beneficenza con i soldi degli altri.

*

Alessandro Savoi

Consigliere provinciale Pat e Presidente Lega Trentino