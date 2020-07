” SI PUò FARE! ” * ELEZIONI TRENTO: AGNOLI, « IL PARTITO CON CUI GOTTARDI è ENTRATO IN CONSIGLIO PROVINCIALE (SALVO ROTTAMARLO DOPO LA MORTE DI BORGA) è CONFLUITO INTERAMENTE DA NOI »

Apprendiamo dai media che La Civica dell’assessore Gottardi, dopo la bocciatura del suo candidato Alessandro Baracetti, non si schiererà per le comunali di Trento. “Il nostro movimento- ha dichiarato Gottardi- raggruppa le esperienze amministrative civiche di tutta la Provincia: la cornice di tante identità locali che rendono unico il Trentino”.

Non sappiamo bene a quali realtà si riferisca, e perché Gottardi si intesti di fatto tutte le civiche della nostra provincia, ma per quanto riguarda la città di Trento ricordo che il gruppo di Civica Trentina – il partito con cui Gottardi è entrato in consiglio provinciale, salvo rottamarlo dopo la morte di Rodolfo Borga- è confluito pressoché interamente in “Si può fare!”.

Che la Civica di Gottardi non partecipi dunque alle comunali della città non è una rivelazione: sarebbe esistita, realmente, soltanto grazie a Baracetti, attraverso cui Gottardi sperava appunto di “sbarcare” in città. Ma non sempre la strategia del cuculo – così la definivamo scherzosamente in Civica Trentina- dà i risultati sperati.

*

Francesco Agnoli, segretario politico “Si può fare!”