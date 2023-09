COPPOLA (MISTO – PAT) * CACCIA: « LA POLITICA PROTEGGA ANIMALI SELVATICI E PERSONE, ABBIAMO IL TIMORE DI ESSERE IMPALLINATI A RIDOSSO DEL CENTRO ABITATO »

16.58 - domenica 17 settembre 2023

LA RIPRESA DELLA CACCIA IN TRENTINO. PARLIAMONE

Questa mattina (domenica 17 settembre), come faccio abitualmente, ho portato fuori casa il mio cane per una passeggiata. Non ho potuto allontanarmi anche di poco, come faccio solitamente, perché spari continui di cacciatori molto vicini alle case mi hanno spaventata.

Già qualche anno fa avevo fatto una segnalazione alla Federcaccia trentina, agli uomini del Corpo forestale provinciale, oltre che agli agenti del corpo della Polizia locale del capoluogo a causa di spari ripetuti troppo vicini alle case. Ho chiesto in quella occasione di mettere in atto controlli atti a scongiurare il ripetersi di simili episodi che avrebbero potuto provocare gravi incidenti alle persone. Il rischio che proiettili vaganti, vista la vicinanza alle case e agli esercizi pubblici, ma anche alla strada, possano colpire pedoni o veicoli è alto.

Non è giusto neppure che le persone abbiano paura di allontanarsi da casa.

Vorrei ricordare che durante la stagione venatoria 2021/2022 sono morte in Italia 24 persone a causa di colpi sparati dalle armi dei cacciatori. Dal 2011 ci sono state 233 vittime e 748 feriti.

In questo periodo la politica della Giunta provinciale è tutta concentrata sulla cattura e uccisione di orsi. Non intendo certo sminuire la gravità dell’attacco mortale dell’orso ai danni del giovane Andrea Papi e sono convinta che si debbano mettere in atto delle strategie che scongiurino il ripetersi di simili tragedie. Sono fermamente contraria a soppressioni e “carcerazioni” di questi animali selvatici e da sempre sono sostenitrice della creazione di corridoi faunistici che permettano ai plantigradi di spostarsi e dell’adozione di misure per prevenire futuri incontri tra orsi e umani. Ritengo si debba procedere alla sterilizzazione di alcune femmine e allo spostamento dei capi eccedenti in altre zone italiane o estere dove si sono resi disponibili ad accoglierli.

Sarebbe opportuno che la politica si dedicasse alla protezione di tutti gli animali selvatici e anche delle persone che hanno timore di essere impallinate addirittura a ridosso del centro abitato.

Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale Gruppo Misto/Europa Verde