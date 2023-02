MASÈ (LA CIVICA) * SISTEMA EDUCATIVO “0-6”: « GRANDE ATTENZIONE ALLA RICERCA PEDAGOGICA, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DELLE ESPERIENZE IN CORSO »

14.40 - venerdì 10 febbraio 2023

In occasione dell’esame conclusivo in Commissione legislativa della proposta di legge sul sistema educativo integrato 0-6 a firma Vanessa Masè, Consigliere provinciale e Capogruppo de La Civica, allega il comunicato stampa relativo con alcune considerazioni.

La Quinta Commissione ha oggi esaminato il testo del disegno di legge a firma Vanessa Masè (Capogruppo di La Civica) per l’”Istituzione del sistema integrato dei servizi zerosei di educazione e di istruzione per l’infanzia”, approvandolo con 4 voti a favore e 3 voti di astensione. Rispetto al testo depositato, all’articolato sono state apportate delle modifiche con emendamenti sia a firma della proponente sia dell’assessore Bisesti, volte a migliorare – anche a fronte di alcune preoccupazioni raccolte – la proposta, pur lasciandone inalterato l’impianto.

Zerosei è infatti l’indicazione di un modello nuovo di infanzia, declinato per il Trentino, per rispondere alle richieste emergenti dai territori, che già si stanno orientando in questa direzione. Ne sono riprova le domande presentate al bando Scuole Infanzia del PNRR, metà delle quali in ottica proprio Zerosei, piuttosto che le molte realtà di servizi integrati che sono già partite o le richieste ad oggi presentate al Servizio attività per l’Infanzia.

La necessità di dare una cornice istituzionale, un quadro normativo di riferimento è fondamentale ed è proprio nell’ottica del riconoscimento di questa necessità che vanno lette le posizioni emerse dalla votazione in Commissione, da cui non è emersa alcuna contrarietà.

La volontà espressa dai membri della Commissione è stata infatti quella di arrivare in Aula con un approccio dialogante, figlio anche di un atteggiamento propositivo e aperto che Masè, come pure l’Assessore, hanno dimostrato nel corso dei lavori della commissione. Rispetto alla strumentalizzazione di cui il disegno di legge è stato oggetto al di fuori dei lavori della Commissione, l’esponente de La Civica si è detta molto dispiaciuta, poiché quello che si è proposto è un modello per passare ‘dalla navigazione alla visione’, e cioè da un certo numero di esperienze ad un quadro omogeneo e coordinato. Alcune leggitime preoccupazioni – a cui con gli emendamenti si è cercato di rispondere in ottica rassicurante – sono state cavalcate sovrapponendovi temi che non si trovano nel testo. Parallelamente, le espressioni di apprezzamento per l’evidente impegno che soggiace alla proposta da parte sia dei colleghi della maggioranza che della minoranza, hanno in questo contesto un particolare significato.

Zerosei esprime infatti la volontà di continuare a dare linfa alle nostre scuole e perseguire il fondamentale diritto all’educazione, e accesso a luoghi di educazione, per tutti i bambini e le bambine del nostro territorio. Se da anni, la risposta che il Trentino riesce a dare in termini di opportunità alla fascia 3-6 anni, con grandi investimenti in termini di risorse, è praticamente universale, oggi dobbiamo costruire il modello per far sì che questa universalità sia raggiungibile per la fascia 0-3, e con il sistema integrato Zerosei questo può avvenire.

Non si tratta certo di “mescolare” impropriamente bambini di età diverse, con esigenze molto diverse. Si tratta di costruire una coerenza, uno sguardo lungo sul bambino, che continuerà ad essere seguito da personale educativo con bambini 0-3 anni e personale insegnante con bambini 3-6 anni. Il fatto che il Trentino si doti di una cornice istituzionale per lo Zerosei, in cui grande attenzione è data alla ricerca pedagogica, alla valutazione e al monitoraggio delle esperienze in corso, attraverso un tavolo istituzionale appositamente istituito come luogo della condivisione, deve essere letto come una volontà profondamente tutelante della qualità di quanto avviene intorno e per i nostri bambini, in modo rassicurante anche per tutto il personale che se ne occupa.

L’approvazione del testo senza alcun voto contrario indica quindi che si è colta l’opportunità e la portata che il disegno di legge proposto vuole offrire.

Vanessa Masè

Capogruppo de La Civica