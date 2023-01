PAT * OSPEDALE FIEMME: « VERTICE FUGATTI – ZANON (PRESIDENTE COMUNITÀ DI VALLE) – SINDACI, DEFINITO IL METODO DI CONCERTAZIONE »

19.29 - lunedì 9 gennaio 2023

Ospedale di Fiemme. Definito il metodo di concertazione.Vertice questo pomeriggio con il governatore Fugatti, il presidente della Cdv Zanon e tutti i sindaci della Valle. Il futuro dell’Ospedale di Fiemme passa attraverso il pieno coinvolgimento dei territori interessati, con il coordinamento della Provincia. E ora dall’enunciazione si passa alla pratica mettendo in atto un metodo deciso questo pomeriggio al termine di un vertice fra il governatore Maurizio Fugatti, il presidente della Comunità di Valle, Giovanni Zanon e tutti i sindaci della zona. Si parte già il 30 gennaio con una riunione allargata a Fiemme, Fassa e Cembra alla quale saranno invitati tutti i consiglieri delle varie municipalità coinvolte dai progetti.

Subito dopo verranno organizzati ulteriori incontri pubblici, questa volta aperti alle intere comunità. “Un confronto aperto – confermano Fugatti e Zanon – senza decisioni calate dall’alto, nel rispetto delle esigenze e delle sensibilità delle valli”. “Alla riunione di questa sera – aggiunge il presidente Fugatti- ho infatti confermato agli amministratori che la Giunta ha stanziato a bilancio le risorse sia per l’ipotesi di una nuova realizzazione come pure per quella della ristrutturazione e adeguamento dell’esistente struttura, qualora la scelta dei territori fosse questa”.

Scenari aperti, dunque, da discutere durante gli incontri pubblici delle prossime settimane nel corso dei quali saranno analizzati i pro ed i contro di entrambe le ipotesi progettuali, alla presenza – e questa è stata una richiesta esplicita dei sindaci – della Giunta provinciale, dei tecnici della Provincia e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.