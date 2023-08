MANICA (PD) * OSPEDALE CAVALESE: « RISULTATI GIUNTA PAT, CINQUE ANNI PERSI E QUALCHE DECINA DI MILIONI DI COSTI IN PIÙ »

17.47 - venerdì 4 agosto 2023

Cinque anni persi e e qualche decina di milioni di euro di costi in più per tutti i trentini. Questa è la sintesi semplice dell’operato della Giunta attorno al tema dell’ospedale di Cavalese. Ma forse a ben vedere è comun denominatore di tutti i cinque anni di Giunta Fugatti.

Si è cercato in tutti modi, spesso opachi, di forzare la volontà della Valle per realizzare il nuovo ospedale a Masi di Cavalese attraverso il project financing; si è mortificata la logica pianificatoria lasciando al privato l’indicazione su dove e come fare un’opera pubblica di quell’importanza; si è riconosciuto a quel progetto privato la pubblica utilità con una delibera della Giunta fatta ben prima di attivare un percorso partecipativo arrivato in maniera ipocrita e ponziopilatesca a posteriori. Che partecipazione è quella che arriva a scelte già fatte o solo per trovare una scappatoia da un empasse?

La delibera sul progetto privato ora verrà revocata, con buona pace anche dei privati stessi. E c’è anche la concreta possibilità che alla fine l’ospedale venga fatto nelle adiacenze dell’attuale struttura, esattamente come quel progetto già approvato e finanziato cinque anni fa, che prevedeva una demolizione e ricostruzione a lotti della vecchia struttura.

Ma quel progetto, di fatto donato dalla Giunta Rossi alla Giunta Fugatti, e che bastava attuare, è stato buttato via e con esso i milioni di euro pubblici che era costato. Recuperarlo significherebbe ammettere una gigantesca sconfitta, e si troveranno quindi le giustificazioni per farne un altro. Anche in questo caso la Giunta Fugatti ha distrutto per il puro piacere di distruggere, senza avere ne idee alternative ne tantomeno la capacità per trovarne.

E così dopo cinque anni il risultato è zero, niente, nulla di fatto. Oggi ci sarebbe un ospedale nuovo, e invece ci ritroviamo con una struttura vecchia, un percorso che deve ripartire da capo, una sanità di valle disastrata e una comunità locale divisa a causa per volontà della Giunta Fugatti. Ci penseremo noi a ricordare agli elettori delle Valli dell’Avisio che il nuovo ospedale non lo vedranno se va bene prima del 2030, e ai trentini tutti che grazie alle scelte della Giunta leghista dovremmo metterci tutti molte decine di milioni di euro in più.

Alessio Manica

Consigliere Provinciale e Regionale – Gruppo del Partito Democratico del Trentino